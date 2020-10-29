В Петрозаводске разыскивают водителя-нарушителя, чуть не сбившего пешеходов на "зебре" (ВИДЕО)

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев инцидента на улице Ключевая, где водитель проехал на запрещающий сигнал светофора.

По информации ГИБДД города, 30 октября в 09.56 в районе дома № 10 по улице Ключевая неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения - совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку.

В ГИБДД просят помощи в установлении государственных регистрационный знаков автомобиля.

"Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просим связаться с дежурной группой ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Петрозаводска.

Инцидент попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".