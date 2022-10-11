В Петрозаводске разыскивают водителя внедорожника, который чуть не сбил женщину на переходе (ВИДЕО)

На пересечении улиц Антикайнена и Красная автомобиль едва не сбил пешехода, теперь его разыскивают.

Как сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», в среду, 12 октября, в 12.02 на перекрёстке ул. Антикайнена - ул. Красная водитель на внедорожнике, совершая поворот налево, едва не сбил женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В паблике отмечается, что дочка женщины, которая чуть не стала жертвой ДТП, ищет свидетелей инцидента и хочет привлечь водителя к ответственности.

«Такое вождение не должно оставаться безнаказанным!» - написала девушка в паблике.

Видео инцидента попало в объектив камеры наружного наблюдении. Момент ДТП смотреть на 2.21.