В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в преступлении

Разыскивается Наталья К., подозреваемая в имущественных преступлениях, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Петрозаводске разыскивается Наталья К. 1994 года рождения, подозреваемая в имущественных преступлениях, скрывшаяся от органов дознания.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят сообщать по телефонам полиции: 8911 436 94 30, 8911 051 80 88.

Конфиденциальность гарантируют.