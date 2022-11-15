В Петрозаводске родители обезопасили детей, но сами забыли о правилах

Инспекторы ГИБДД провели рейд около детской поликлиники в Петрозаводске и зафиксировали два нарушения.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, сегодня, 16 ноября, сотрудники ДПС проконтролировали соблюдение правил перевозки детей в автомобилях.

Во время мероприятия нарушений, связанных с перевозкой детей, автоинспекторы не нашли. Зато вынесли два предупреждения двум петрозаводчанам, не пристегнувшимся ремнем на водительском сиденье.

Теперь нарушители будут вынуждены заплатить штраф в размере тысячи рублей.