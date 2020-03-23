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В Петрозаводске росгвардейцы поймали на магазинной краже подростка, находящегося в розыске

Новости. Криминал
12:03, 24 Марта 2020
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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16-летний подросток, которого разыскивали родители, пытался украсть товар из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел ночью 20 марта. Дежурный наряд вневедомственной охраны был направлен в один из петрозаводских гипермаркетов, где сработала тревожная сигнализация. За хищение товара на незначительную сумму был задержан 16-летний подросток. При проверки личности правонарушителя было установлено, что юноша разыскивается по ориентировке как ушедший из дома.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Карелии транспортные полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

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