В Петрозаводске росгвардейцы поймали на магазинной краже подростка, находящегося в розыске

16-летний подросток, которого разыскивали родители, пытался украсть товар из магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел ночью 20 марта. Дежурный наряд вневедомственной охраны был направлен в один из петрозаводских гипермаркетов, где сработала тревожная сигнализация. За хищение товара на незначительную сумму был задержан 16-летний подросток. При проверки личности правонарушителя было установлено, что юноша разыскивается по ориентировке как ушедший из дома.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Карелии транспортные полицейские задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.