В Петрозаводске с 12 февраля большинство маршруток начнут ходить по-новому

В ближайший понедельник в Петрозаводске изменится схема движения некоторых маршрутов городских автобусов, сообщает мэрия.

Речь идет о маршрутах №3, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29.

Так, путь следования маршрута №3 вместо движения по мосту на улице Мерецкова будет пролегать через мост на Комсомольском проспекте, после чего – по улице Гоголя, Антикайнена и далее по прежней схеме движения.

Изменяется маршрут автобуса №8: с улицы Зайцева (и обратно) они будут двигаться по набережной Варкауса, а не по Октябрьскому проспекту, как сейчас. По мнению чиновников, это позволит компенсировать временное отсутствие движения в этом районе троллейбусов второго маршрута.

"Такое изменение в транспортную схему внесено по пожеланиям горожан, чтобы обеспечить прямое сообщение от набережной Варкауса до проспекта Ленина", - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Автобусы девятого маршрута с 12 февраля начнут заезжать в район новостроек "Свиристель" и "Облака", где оборудован новый остановочный пункт "Улица Энтузиастов".

Кардинально меняется путь следования автобусов 19-го маршрута.

"Выезжая с Древлянки, они проследуют по Лесному проспекту до Кукковки, где станут заезжать на улицу Энтузиастов, а затем по проспекту Александра Невского и далее – по своему маршруту, - сообщил Бекелев. – Двигаясь в обратном направлении, автобусы маршрута №19 с проспекта Александра Невского будут поворачивать направо – на Комсомольский проспект, откуда через Гоголевский путепровод проследуют на Древлянку. Таким образом, идя навстречу пожеланиям жителей, мы напрямую связываем район новостроек "Свиристель" с центром города, а район ДСК - с районом Республиканской больницы".

Изменится схема движения "двадцатки": вместо следования по мосту на улице Мерецкова автобусы после остановки "Травмпункт" поедут по улице Гоголя до моста на Комсомольском проспекте, затем на проспект Александра Невского; далее - по своему обычному маршруту.

Маршруты №21 и 22 в обход моста на Мерецкова пролягут по Комсомольскому проспекту и улице Гоголя.

"Автобусы девятнадцатого и двадцать пятого маршрутов поедут не по мосту Марка Пименова, а по Советскому мосту (от улицы Правды до площади Кирова)", - уточняют в мэрии.

Маршрут №26 (при следовании автобусов от центра города к Ключевой) пройдет от Комсомольского проспекта до микрорайона "Свиристель", после чего вернется к стандартной схеме движения.

"Для того чтобы обеспечить связь района улиц Мерецкова – Антикайнена с микрорайоном Ключевая, существенно изменяется 29-й маршрут: раньше от СКЗ автобусы следовали по Первомайскому проспекту с заездом к железнодорожному вокзалу. Теперь этот поворот не предусмотрен. На маршруте работают автобусы с пониженной массой, на которые не распространяется ограничение на движение по мосту на улице Мерецкова, поэтому 29-й маршрут через этот мост напрямую пролегает до проспекта Александра Невского и далее - на Ключевую", - заключили в администрации.

В мэрии добавили, что изменения будут отражены на информационных табличках в автобусах.