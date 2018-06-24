В Петрозаводске сбежавшего от хозяина 2-метрового удава так и не нашли

Специальные службы отказались заниматься поисками, так как считают – змея не выжила.

Напомним, в Петрозаводске 17 июня от хозяина сбежал 2-метровый удав. "Столица на Онего" узнала об этом от владельца, который проживает в ТИЗ "Усадьба".

По его словам, удав добрый, используется для фото с людьми, не кусается.

"Если кто-нибудь увидит бежево-коричнево-черного удава, то не убивайте его", - просит владелец змеи.

Как стало известно, удава до сих пор не нашли. К хозяину он не вернулся, а специальные службы отказались заниматься поисками.

Как пояснили владельцу специалисты, змея такого вида вряд ли выжила при нынешней погоде – скорее всего, удав погиб от холода в ночное время суток.

А вдруг удав заполз в какое-нибудь теплое местечко? Под дом? В чей-то сарай, гараж, баньку? Об этом они не подумали?

Мы все-таки советуем жителям Петрозаводска и особенно ТИЗ "Усадьба" быть внимательными и осторожными. Не исключено, что удав еще жив.