Водитель в Петрозаводске сбил собаку и бросил умирать (ВИДЕО 18+)

Поздно вечером на Кукковке собака выбежала на дорогу и попала под машину.

В минувший понедельник, 26 апреля, в 21.56, на улице Ровио автомобиль сбил собаку. От удара животное отлетело на несколько метров и упало на асфальт.

Камера наружного наболюдения компании «Сампо» запечталела, как водитель скрылся с места ДТП, а четверолапый друг так и остался лежать на дороге, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Неравнодушные прохожие подошли к сбитому животному и увидели, что в нем еще теплится жизнь. Они отвезли собаку в клинику, где ее удалось спасти.

Сейчас в паблике приюта для животных «Дорога домой» идет сбор средств для помощи пострадавшему в аварии животному.