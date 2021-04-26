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Водитель в Петрозаводске сбил собаку и бросил умирать (ВИДЕО 18+)

Новости. Происшествия
10:46, 27 Апреля 2021
фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»
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Поздно вечером на Кукковке собака выбежала на дорогу и попала под машину.

В минувший понедельник, 26 апреля, в 21.56, на улице Ровио автомобиль сбил собаку. От удара животное отлетело на несколько метров и упало на асфальт.

Камера наружного наболюдения компании «Сампо» запечталела, как водитель скрылся с места ДТП, а четверолапый друг так и остался лежать на дороге, сообщается в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Неравнодушные прохожие подошли к сбитому животному и увидели, что в нем еще теплится жизнь. Они отвезли собаку в клинику, где ее удалось спасти.

Сейчас в паблике приюта для животных «Дорога домой» идет сбор средств для помощи пострадавшему в аварии животному.

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Комментарии

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бюджет
2021-04-27 13:17:15
Мэрия, в подобных случаях, Обязана владельцу авто оплатить замену бампера! Шляются бездомные псы, а народ должен машины ремонтировать? МЭРИЯ , в силу должностых обязанностей , ОБЯЗАНА следить за порядком в городе, в том числе и за наличием собак.
Федун
2021-04-27 13:13:41
Давно собак не видел на улице, бездомные в пандемию поели всех!?
Сеня
2021-04-27 13:22:53
Федун, коты их съели , развелось их очень много , не отстреливают их даже хе хе
кир
2021-04-27 11:39:31
Собаки бегают сами по себе. Абсурд в стране советов.
Гость
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