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В Петрозаводске сегодня открываются кинотеатры

Новости. Общество
09:28, 24 Июля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Константинов
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С 24 июля сеть кинотеатров "Мираж Синема" возобновляет свою работу в столице Карелии.

По сообщению PR-службы "Мираж Синема", кинотеатры откроются с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. На территории кинокомплексов в свободном доступе установлены дозаторы с антисептиками. В залах выполнена шахматная рассадка и специальная разметка в фойе.

После каждого сеанса проводится тщательная уборка залов, территории кинотеатра и дезинфекция всех поверхностей. При входе в кинотеатр нужно одеть маску, во время просмотра фильма маску можно будет снять.

Зрителей ждет несколько новинок кино: "Мой шпион", "Побег из претории", "Мисс плохое поведение", "Основатель", "Зов Джунглей". Также у зрителей появится возможность снова посмотреть на большом экране "Джентльмены", "Достать ножи", "Богемская рапсодия", "Джокер", "Холоп" и другие уже полюбившиеся фильмы.

До 31 июля в честь долгожданного открытия есть возможность приобрести билет с открытой датой на любой день и на любой фильм по специальной цене – 180 рублей в обычный зал и 590 за диван на двоих. Такие билеты можно приобрести на сайте "Мираж Синема" и в мобильном приложении.

Напомним, глава Карелии разрешил открыться кинотеатрам в республике с 16 июля.

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