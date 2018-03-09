13:22, 09 Марта 2018
В Петрозаводске школьники будут соревноваться в метании валенка и гонках на ватрушках
По теме
Загрузка...
ОНФ в Карелии проведет в Зарецком парке Чемпионат Петрозаводска по зимним дворовым видам спорта.
Школьники, студенты, представители молодежных НКО, а также все желающие петрозаводчане от 14 лет смогут поучаствовать в турнирах по зимнему волейболу, спортивным снежкам, "тюбингерским" гонках (гонкам на ватрушках), и метании валенка на "меткость". Соревнования пройдут в Зарецком парке 14 марта с 12.00 до 14.00.
Организатором Чемпионатом выступают региональное отделение ОНФ в Республике Карелия и муниципальное учреждение "Центр молодежи Петрозаводска".
Подробности об участии в соревнованиях можно узнать здесь.
По теме
Выбор читателей
04.03.2018, 15:21
02.03.2018, 16:20
02.03.2018, 18:26
09.03.2018, 08:35
05.03.2018, 16:39
Аналитика
07.03.2018 10:40
Политкухня
За коротким информационным сообщением "27 февраля открылся Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 18 марта 2018 года в Республике Карелия" скрывается целая история.
05.03.2018 16:39
01.03.2018 15:55
27.02.2018 11:23
26.02.2018 13:16
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
07.03.2018 16:46
Комментарии