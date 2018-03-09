В Петрозаводске школьники будут соревноваться в метании валенка и гонках на ватрушках

ОНФ в Карелии проведет в Зарецком парке Чемпионат Петрозаводска по зимним дворовым видам спорта.

Школьники, студенты, представители молодежных НКО, а также все желающие петрозаводчане от 14 лет смогут поучаствовать в турнирах по зимнему волейболу, спортивным снежкам, "тюбингерским" гонках (гонкам на ватрушках), и метании валенка на "меткость". Соревнования пройдут в Зарецком парке 14 марта с 12.00 до 14.00.

Организатором Чемпионатом выступают региональное отделение ОНФ в Республике Карелия и муниципальное учреждение "Центр молодежи Петрозаводска".

Подробности об участии в соревнованиях можно узнать здесь.