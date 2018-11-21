В Петрозаводске школьники сделали себе светоотражатели

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Ученики 17 гимназии приняли участие в творческой акции по изготовлению светоотражателей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Сотрудники ГИБДД во Всемирный день ребенка совместно с педагогами 17 гимназии в Петрозаводске организовали мероприятие по изготовлению светоотражателей.
В начале встречи инспектор провела беседу со школьниками о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Она напомнила учащимся о безопасном поведении пешеходов на дороге, о важности применения и использования световозвращающих элементов на одежде и наглядно продемонстрировала принцип их действия.
Дети приняли участие в мастер-классе и самостоятельно создали светоотражатели.
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