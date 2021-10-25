В Петрозаводске скользкая дорога привела водителя-торопыгу в забор (ВИДЕО)

На Ключевой водитель иномарки врезался в забор.

В паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска» опубликовано видео ДТП, которое произошло сегодня утром, 25 октября в 8.48, на пересечении улиц Антонова-Репникова.

Водитель автомобиля Renault решил проскочить на желтый сигнал светофора, но на скользкой дороге не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в ограждение.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк».

Информация о пострадавших уточняется.