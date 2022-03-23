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В Петрозаводске скончался бывший начальник колонии

Новости. Общество
10:10, 24 Марта 2022
фото: © freepik

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Ушел из жизни полковник внутренней службы в отставке, экс-начальник исправительно-трудовой колонии №4 Анатолий Захаров.

По сообщению УФСИН Карелии, 22 марта в возрасте 77 лет скончался Анатолий Васильевич Захаров. Он посвятил службе в уголовно-исполнительной системе почти 25 лет.

Свой служебный путь начинал в 1971 году с должности начальника отряда ИТК-7 ОИТУ МВД КАССР. В 1995 году полковник внутренней службы Анатолий Васильевич вышел на заслуженный отдых с должности начальника ИТК-4 ОИТУ МВД КАССР, которой руководил 8 лет.

Будучи на пенсии Анатолий Захаров входил в состав регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Республике Карелия, состоял в Общественно-наблюдательной комиссии.

В УФСИН Карелии скорбят в связи с кончиной Анатолия Васильевича и выражают глубокие соболезнования его родным и близким.

Прощание с Анатолием Захаровым состоится 25 марта с 14:00 до 15:00 часов в траурном зале №2 на ул. Вольной дом 4.

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