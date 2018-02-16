С улиц Петрозаводска сняли незаконную рекламу

В карельской столице прошел очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, сообщает мэрия.

"Специалисты администрации совместно с сотрудниками ЦРСУ при поддержке петьрозаводской полиции произвели демонтаж незаконных рекламных конструкций по проспекту Ленина, улицах Гоголя и Калинина", - говорится в сообщении.

В мэрии предложили собственникам рекламных конструкций добровольно демонтировать несанкционированную рекламу, в противном случае работы по демонтажу будут произведены силами администрации, а расходы взысканы в судебном порядке.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, продолжатся, обещают чиновники.