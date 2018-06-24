В Петрозаводске собирают деньги на помощь семье убитого таксиста

Как выяснилось, убитый в Петрозаводске таксист – родом из Украины и прямых родственников в Карелии у него нет.

Напомним, трагедия произошла около 05.00 в воскресенье 17 июня. Тогда к сторожу частной пилорамы на проходной Южной промзоны обратился тяжело раненный таксист Алексей В. Он успел сообщить, что двое неизвестных мужчин вначале отказались оплатить проезд, затем ударили его ножом в живот. После чего похитили его мобильный телефон и скрылись. Таксист смог доползти до проходной лесопилки. Сторож вызвал полицию и скорую, в автомобиле которой мужчина скончался от большой потери крови.

Оба подозреваемых были задержаны в течение суток, а позже арестованы Петрозаводским городским судом.

Как сообщается в группе ДТП ПТЗ, погибший таксист родом из Украины, прямых родственников в Карелии у него нет.

В офисе такси «Везёт» по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, 1А организован сбор средств для помощи его семье. Всех неравнодушных и желающих помочь ждут в офисе до 25 июня.

Организаторы сбора средств просят не переводить деньги на карты неизвестных лиц, ими могут оказаться мошенники.

Информация о дате похорон появится позже, когда будет решены все вопросы с родственниками.