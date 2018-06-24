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Новости. Общество
10:25, 24 Июня 2018

В Петрозаводске собирают деньги на помощь семье убитого таксиста

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Как выяснилось, убитый в Петрозаводске таксист – родом из Украины и прямых родственников в Карелии у него нет.

Напомним, трагедия произошла около 05.00 в воскресенье 17 июня. Тогда к сторожу частной пилорамы на проходной Южной промзоны обратился тяжело раненный таксист Алексей В. Он успел сообщить, что двое неизвестных мужчин вначале отказались оплатить проезд, затем ударили его ножом в живот. После чего похитили его мобильный телефон и скрылись. Таксист смог доползти до проходной лесопилки. Сторож вызвал полицию и скорую, в автомобиле которой мужчина скончался от большой потери крови.

Оба подозреваемых были задержаны в течение суток, а позже арестованы Петрозаводским городским судом.

Как сообщается в группе ДТП ПТЗ, погибший таксист родом из Украины, прямых родственников в Карелии у него нет.

В офисе такси «Везёт» по адресу: Петрозаводск, ул. Мурманская, 1А организован сбор средств для помощи его семье. Всех неравнодушных и желающих помочь ждут в офисе до 25 июня.

Организаторы сбора средств просят не переводить деньги на карты неизвестных лиц, ими могут оказаться мошенники.

Информация о дате похорон появится позже, когда будет решены все вопросы с родственниками.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-06-24 12:24:39
Не удивлюсь, если эти два отморозка воевали наемниками в лугандонии. Таксист из Украины. Совпадение? Не думаю.
кир
2018-06-24 11:13:35
"Скорая" плохо сработала. Повсюду неумехи и коекакеры. Только казнить фигурантов. В России иначе просто нельзя.
Гость
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