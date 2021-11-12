890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

В Петрозаводске собирают новогодние подарки для одиноких пенсионеров

Новости. Общество
15:16, 03 Декабря 2021
фото: © ГБУ СО «КЦСОН РК»

Новости партнеров

Стартовала традиционная зимняя благотворительная акция «Обыкновенное чудо» по сбору подарков для одиноких пожилых петрозаводчан.

Жителям Петрозаводска предлагают стать участниками акции, которую проводит Комплексный центр социального обслуживания населения для свои подопечных. В преддверии Нового года и Рождества Центр готовит подарки для одиноких пожилых людей.

«Каждый из нас может создать новогоднее настроение у одиноких пожилых людей, подарив им частицу тепла, заботы и внимания, а также возможность поверить в чудеса, — пишут в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения — Для этого надо сделать совсем немного: положить в праздничный пакет открытку или письмо с добрыми пожеланиями и добавить небольшой подарок: ночную рубашку, халат, футболку (размеры от 44 до 56), носки, тапочки (размеры от 36 до 42), нижнее белье, платок, полотенце, средства личной гигиены или набор для творчества. Обязательное условие: все вещи должны быть новыми!»

Акция проходит до 20 декабря.

Подарки можно принести в Центр в будни с 9:00 до 17:00 по адресу: пр. Ленина, 4.

Телефон для справок: 89004588802.

Ранее жителей Петрозаводска просили помочь собрать на Рождество продуктовые подарки нуждающимся.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-03 18:18:23
Бабки, которым за 80 лет побольше вас имеют доход. Им хватает. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 2
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 2
Сегодня 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 18
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:37
Личное мнение
Мечта Шуры Балаганова 5
Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно меньше среднего заработка финна.
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»