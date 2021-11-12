В Петрозаводске собирают новогодние подарки для одиноких пенсионеров

Стартовала традиционная зимняя благотворительная акция «Обыкновенное чудо» по сбору подарков для одиноких пожилых петрозаводчан.

Жителям Петрозаводска предлагают стать участниками акции, которую проводит Комплексный центр социального обслуживания населения для свои подопечных. В преддверии Нового года и Рождества Центр готовит подарки для одиноких пожилых людей.

«Каждый из нас может создать новогоднее настроение у одиноких пожилых людей, подарив им частицу тепла, заботы и внимания, а также возможность поверить в чудеса, — пишут в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения — Для этого надо сделать совсем немного: положить в праздничный пакет открытку или письмо с добрыми пожеланиями и добавить небольшой подарок: ночную рубашку, халат, футболку (размеры от 44 до 56), носки, тапочки (размеры от 36 до 42), нижнее белье, платок, полотенце, средства личной гигиены или набор для творчества. Обязательное условие: все вещи должны быть новыми!»

Акция проходит до 20 декабря.

Подарки можно принести в Центр в будни с 9:00 до 17:00 по адресу: пр. Ленина, 4.

Телефон для справок: 89004588802.

Ранее жителей Петрозаводска просили помочь собрать на Рождество продуктовые подарки нуждающимся.