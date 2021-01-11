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В Петрозаводске собирают вещи для людей, попавших в беду

Новости. Общество
18:20, 12 Января 2021
фото: © pixabay.com
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Одежду, обувь и другие вещи принимают в Комплексном центре социального обслуживания населения Карелии.

Вещи можно принести в кризисное отделение для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, на улицу Кооперативная, 7а в Петрозаводске. Здесь принимают одежду, обувь, средства гигиены, бытовую технику, посуду, школьно-письменные принадлежности. Нижнее белье, постельное бельё, полотенца должны быть абсолютно новыми. А одежда и обувь должны быть пригодными к эксплуатации и не требующими ремонта, пишут в паблике Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

Все поступающие в обменно-вещевой пункт вещи проходят дезинфекционную обработку в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических норм и правил.

Люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить необходимые вещи, обратившись в обменно-вещевой пункт отделения срочного социального обслуживания (ултца Л. Чайкиной, 9). Выдача вещей осуществляется по предварительной записи по номеру телефона: 8 900 457 02 39.

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