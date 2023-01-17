В Петрозаводске состоится митинг-концерт в поддержку специальной военной операции на Донбассе

Мероприятие пройдет в субботу у стелы «Город воинской славы». Организатором акции выступило карельское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

27 января 1944 года в ходе стратегической наступательной операции советских войск под Ленинградом немецкая армия потерпела тяжелое поражение, блокада города была полностью снята. Она продлилась 872 дня, более 2 лет жители Ленинграда героически сопротивлялись попыткам захватчиков уничтожить его. К окончанию блокады в городе и его окрестностях оставалось не более 800 тысяч жителей из ранее проживавших 3 миллионов, напомнили в правительстве Карелии.

В субботу, 28 января, в 12.00 жители и гости Петрозаводска смогут принять участие в митинге-концерте, в ходе которого участники отдадут дань памяти мужеству советского народа, защищавшего стены блокадного Ленинграда, а также выразят свою поддержку специальной военной операции на Донбассе. Мероприятие состоится у стелы «Город воинской славы».

— Проведем акцию в поддержку Российской Армии: вспомним подвиги солдат Великой Отечественной, поддержим сегодняшних героев-освободителей! — написал на своей странице организатор акции — региональный координатор Карельского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Алексей Лисицын.