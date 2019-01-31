В Петрозаводске состоится презентация "Бесплатное образование в Чехии"

"Центр "Инициатива" приглашает на презентацию "Бесплатное обучение в вузах Чехии". Презентация состоится 13 февраля, участие бесплатное по предварительной записи: 67 18 93. Вход свободный.

В программе презентации подробная информация о системе образования в Чехии, требованиях к поступлению в вузы, расходах на проживание в Чехии. Вы узнаете про подготовительный год в Праге, который включает в себя интенсивные курсы чешского языка и подготовку по предметам, необходимым для поступления в вузы. Презентация будет полезна старшеклассникам и их родителям.

Презентация будет проходить с прямым включением из г. Праги. Вы сможете задать все вопросы, касающиеся обучения в Чехии.

Бесплатное обучение в учебных заведениях Чехии проходит на чешском языке. На презентации вы сможете подробно узнать о необходимом уровне знания чешского языка, об его изучении, о требованиях для поступления, а также подробнее о вузах Чехии.

Будем рады видеть вас на презентации 13 февраля. Записаться можно в "Центре "Инициатива" по адресу: пр. К. Маркса, 20, по телефону: 67 18 93 или в группе "Обучение за рубежом".

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