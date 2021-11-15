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В Петрозаводске создали Ассоциацию национальных театров России

Новости. Культура
08:20, 11 Января 2022
фото: правительство Карелии

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В столице Карелии собрались представители 31 театра из разных регионов страны.

В минувший понедельник, 10 января, в Петрозаводске открылась Учредительная конференция Ассоциации национальных театров России. В Национальном театре Карелии состоялось подписание Меморандума, определяющего основные принципы работы Ассоциации национальных театров России.

Накануне этого глава Карелии провел встречу с художественным руководителем петербургского Национального драматического театра России (Александринский театр), Народным артистом России Валерием Фокиным и директором театра Сергеем Емельяновым. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Валерий Фокин рассказал, что инициатором создания Ассоциации, призванной консолидировать сообщество национальных театров, выступил в 2019 году первый национальный театр России – Александринский.

– Создание объединения национальных театров – важнейшее событие для российского театрального сообщества, для культурной сферы России. Сегодня в Петрозаводск приехали представители 31 национального театра, а их в России гораздо больше. Поэтому вопрос создания Ассоциации – это вопрос государственный, речь идет о сохранении и развитии национальной культуры и языка. Именно национальные театры хранят уникальные народные традиции и многообразие театральных языков, – сказал художественный руководитель Александринского театра.

По мнению Артура Парфенчикова, создание Ассоциации национальных театров России позволит решать насущные вопросы по разработке программы развития театров, реализации творческих проектов, в том числе, с участием Национального театра Карелии.

Во вторник, 11 января, в рамках конференции в Национальной библиотеке республики пройдет панельная сессия «Имиджевое позиционирование театра в современном информационном пространстве».

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