В Петрозаводске спасатели освободили попавшую в беду птичку

Карельская республиканская поисково-спасательная служба рассказала про освобождение птицы из вентиляционной шахты.
Шестого февраля спасатели оказали помощь птице, информирует Карельская республиканская поисково-спасательная служба.
Происшествие случилось на Октябрьском проспекте.
"В вентиляционную шахту залетела птица. На вызов выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд. Помощь оказана, птица освобождена", - говорится в сообщении службы.
Ранее сообщалось, что спасатели достали собаку, застрявшую на мосту на севере Карелии.
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