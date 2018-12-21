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Новости. Экономика
15:05, 21 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске стало одним опасным объектом меньше

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"РКС-Петрозаводск" перешли на новый способ очистки воды.

Новую электролизную станцию запустило на водоочистных сооружениях Петрозаводска АО "ПКС-Водоканал" 21 декабря. На открытии объекта присутствовали глава республики Артур Парфенчиков, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, руководство "ПКС-Водоканал".

С помощью новой станции "РКС-Петрозаводск" уйдет от способа обработки питьевой воды жидким хлором, теперь обеззараживать воду будут путем применения низкоконцентрированного гипохлорита натрия.

- Для меня как для жителя Петрозаводска это важно, - подчеркнул Артур Парфенчиков. – Этот проект направлен на защиту экологии, на устранение той опасности, которую представлял используемый для очистки воды хлор. Если бы случилось чрезвычайное происшествие, радиус зоны поражения мог бы составить около пятисот метров. Можно себе представить, какая часть набережной Варкауса могла попасть под потенциальную опасность.

Раньше на очистку воды в сутки уходило 70-80 кг хлора, с введением  электролизной станции от хлора отказываются совсем. Благодаря установке Петрозаводск получает суперсовременный формат очистки воды, что могут позволить себе далеко не многие города России. Подобный способ очистки воды – с помощью гипохлорита натрия – применяется и в Европе. При хранении и использовании гипохлорита натрия практически отсутствует выделение  газообразного хлора, а также гипохлорит натрия безопасен в обращении.

Станция была построена в кратчайшие сроки, ее стоимость составила 18 млн рублей. Объект построен без привлечения бюджетных средств.

- Проект выполнен за счет тех ресурсов, которые мы сэкономили на других направлениях. Мы работаем над снижением затрат, и этот полностью автоматизированный проект также отвечает этим задачам, - отметил генеральный директор АО "ПКС-Водоканал" Александр Сафронов. – Мы готовы и дальше вместе с властями работать над развитием нашего прекрасного города.

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