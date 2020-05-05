В Петрозаводске стартовал фотопроект "75 правил жизни победителей" (ФОТО)

В карельской столице 30 апреля стартовал всероссийский фотопроект в преддверии 75-летия Великой Победы, сообщили в ОНФ Карелии.

В районах Петрозаводска установлены конструкции, на которых размещены фотографии ветеранов. Аншлаги появились под окнами Василия Репникова, Веры Ермаковой и Валентины Трипецкой.

"Правило жизни" 94-летнего Василия Петровича Репникова, кавалера орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями "За Отвагу" и другими наградами, Почетного гражданина Республики Карелия: "Я всегда старался делать что-то полезное для страны. Мой девиз – Родине служить".

87-летняя Валентина Андриановна Трипецкая, член общественной организации "Жителей блокадного Ленинграда" в Петрозаводске, заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия, практически всю блокаду находилась в этом героическом городе. Она никогда не забудет, как вместе с матерью убирала на улицах зажигательные бомбы, как ценились тогда 125 граммов "блокадного хлеба", в котором практически не было муки, как умирали от голода люди. Говоря о роли народа в Великой Победе, она неустанно повторяет: "Наш советский народ – главный победитель в этой страшной войне".

78-летняя Вера Александровна Ермакова, председатель правления общественной организации "Жителей блокадного Ленинграда" в Петрозаводске, Почетный гражданин города Петрозаводска, заслуженный работник народного образования, мастер спорта стендовой стрельбы, учитель с 54-летним стажем, уверена, что основными причинами победы СССР в Великой Отечественной войне стали единство и патриотизм нашего народа: "Люди знали, для чего трудились и погибали на фронте – за Родину".