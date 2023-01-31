В Петрозаводске стартовала бесплатная акция «Флюорография выходного дня»

Воскресную акцию по бесплатной проверке здоровья легких придумали в Республиканском противотуберкулёзном диспансере.

Как сообщает на своей странице глава Минздрава республики Михаил Охлопков, каждое первое воскресенье месяца, начиная с 5 февраля, с 11.00 до 13.00 любой взрослый житель Карелии может бесплатно и без записи сделать флюорографию в Республиканском противотуберкулёзном диспансере, который расположен на улице Соломенская, 55, кабинет №20 (третий этаж).

С собой необходимо взять паспорт и ничего не бояться: вход в отделение отдельный, пересечения с пациентами диспансера нет.

Результаты исследования врач-рентгенолог разместит в вашей электронной карте в понедельник. При наличии изменений в лёгких с вами свяжется врач-фтизиатр. Можно забрать результаты и в регистратуре диспансера в будние дни с 8.00 до 14.00.

Уточнить подробности можно по телефону 71-85-24.