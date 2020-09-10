В Петрозаводске строительство потрясающего небоскреба "Sky Tower" закончили раньше срока (ФОТО)

В 20-этажный дом "Sky Tower" на улице Балтийской, построенный компанией "Баренц Групп", въехали первые новоселы.

В столице Карелии закончилось возведение одного из самых высоких зданий.

"Sky Tower" - это 20-этажный монолитный технологичный дом, который компания "Баренц Групп" построила в микрорайоне Кукковка на улице Балтийской.

Недавно высотный дом был сдан в эксплуатацию, и произошло это на несколько месяцев раньше заявленного срока (сдача дома планировалась в 4 квартале 2020 года). В настоящее время дольщики уже получают заветные ключи от квартир, а кое-кто даже успел заселиться в новое жилье.

Тем временем компания "Баренц Групп" завершает в "Sky Tower" отделку подъездов и квартир с ремонтом "под ключ".

Удивительное по красоте высотное здание имеет особую отделку - остекление балконов панорамными окнами. Элегантное архитектурное сооружение обеспечивает максимальную обзорность и дает возможность солнечному свету беспрепятственно проникать в помещение.





Конструкции, применяемые для панорамных балконов имеют широкий спектр возможностей - долговечность и надежность применяемых материалов и фурнитуры гарантирует долгосрочный срок службы и использования.

Внимание, в "Sky Tower" остались 2 свободные квартиры, поэтому для тех, кто рассматривает варианты приобретения жилья в Петрозаводске, напомним главные преимущества этого дома.

Развитая инфраструктура: детские сады, школы, кафе, магазины - все в шаговой доступности. Рядом с домом охраняемая парковка на 200 машин.

Видовые квартиры - панорамные окна с потрясающим видом на город. Удобные планировки, которые подойдут для большой семьи. В жилом комплексе "Sky Tower" 6 квартир на этаже, 3 скоростных лифта.

Выбирая жилье в "Sky Tower", необходимо знать о преимуществах покупки квартиры в компании "Баренц Групп": это зачет вторичного жилья, одобрение ипотеки всего по двум документам, а также заявка на ипотечный кредит в офисе продаж компании. Отметим, что клиентам "Баренц Групп" доступна президентская льготная ипотека, которая субсидируется государством.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО " Балтийская" – ЖД "Скай Тауэр". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.