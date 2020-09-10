Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Еще у трех школьников в Карелии выявили коронавирус 8
10.09.2020 10:29
Девочка погибла при попытке сделать селфи во время шторма 1
10.09.2020 21:30
Участок под частными гаражами в Петрозаводске продадут под коммерческую застройку 8
10.09.2020 10:35
Новые спортзалы откроют в пустующем здании в центре Петрозаводска 5
10.09.2020 16:12
В Карелии школьник отравился неизвестным веществом 14
10.09.2020 10:13

В Петрозаводске строительство потрясающего небоскреба "Sky Tower" закончили раньше срока (ФОТО)

Новости. Общество
09:10, 11 Сентября 2020
фото: Баренц Групп
Загрузка...

В 20-этажный дом "Sky Tower" на улице Балтийской, построенный компанией "Баренц Групп", въехали первые новоселы.

В столице Карелии закончилось возведение одного из самых высоких зданий.

"Sky Tower" - это 20-этажный монолитный технологичный дом, который компания "Баренц Групп" построила в микрорайоне Кукковка на улице Балтийской.

Недавно высотный дом был сдан в эксплуатацию, и произошло это на несколько месяцев раньше заявленного срока (сдача дома планировалась в 4 квартале 2020 года). В настоящее время дольщики уже получают заветные ключи от квартир, а кое-кто даже успел заселиться в новое жилье.

Тем временем компания "Баренц Групп" завершает в "Sky Tower" отделку подъездов и квартир с ремонтом "под ключ".

Удивительное по красоте высотное здание имеет особую отделку - остекление балконов панорамными окнами. Элегантное архитектурное сооружение обеспечивает максимальную обзорность и дает возможность солнечному свету беспрепятственно проникать в помещение.



Конструкции, применяемые для панорамных балконов имеют широкий спектр возможностей - долговечность и надежность применяемых материалов и фурнитуры гарантирует долгосрочный срок службы и использования.

Внимание, в "Sky Tower" остались 2 свободные квартиры, поэтому для тех, кто рассматривает варианты приобретения жилья в Петрозаводске, напомним главные преимущества этого дома.  

Развитая инфраструктура: детские сады, школы, кафе, магазины - все в шаговой доступности. Рядом с домом охраняемая парковка на 200 машин.

Видовые квартиры - панорамные окна с потрясающим видом на город. Удобные планировки, которые подойдут для большой семьи. В жилом комплексе "Sky Tower" 6 квартир на этаже, 3 скоростных лифта.

Выбирая жилье в "Sky Tower", необходимо знать о преимуществах покупки квартиры в компании "Баренц Групп": это зачет вторичного жилья, одобрение ипотеки всего по двум документам, а также заявка на ипотечный кредит в офисе продаж компании. Отметим, что клиентам "Баренц Групп" доступна президентская льготная ипотека, которая субсидируется государством.

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО " Балтийская" – ЖД "Скай Тауэр". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-11 09:51:09
Щас заноза припрется и всё нам растолкует. Почему на последних этажах балконов нет ? Где курить ?
asusls
2020-09-11 09:32:07
А чего двери лифта крива установлены?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
05.09.2020, 15:45
Машина Росгвардии пошла на таран в Петрозаводске (ВИДЕО)
04.09.2020, 10:43
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно"
08.09.2020, 08:20
Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление

Чтиво

10.09.2020 15:38
Без политики
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
Увы, COVID-19 не дремлет: в осенне-зимний период возможен новый всплеск заболеваемости.
Пазлы из разных наборов 3
10.09.2020 15:14
Как я болела коронавирусом 4
09.09.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»