На новом заводе в Петрозаводске создадут 42 рабочих места

В Петрозаводске строится завод по производству газобетона.

В Петрозаводске строят завод по производству автоклавного газобетона. Новое здание предприятия на улице Заводской уже приобретает очертания, рассказали в пресс-службе правительства Карелии.



Реализация инвестпроекта, который реализует компания «КСМ Газобетон», позволит выпускать в Карелии материал, востребованный в жилищном и промышленном строительстве.



Мощность будущего завода составит 50 тысяч кубометров в год. Предприятие откроется в конце следующего года, на нем создадут 42 рабочих места.