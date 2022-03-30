В Петрозаводске судят подростка, проломившего голову собутыльнику

Утренняя ссора в одном из дворов Петрозаводска обернулась больницей для одного из участников и судом для второго, сообщили в следственном комитете республики.

В Следкоме Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как установило следствие, ссора между молодым человеком и мужчиной, вместе выпивавшими во дворе жилого дома в Петрозаводске, произошла утром в июне 2021 года. Началась драка, и подросток ударил оппонента оконной рамой по голове. С переломом лобной кости и раной мужчину доставили в больницу, где благодаря вовремя оказанной помощь он остался жив.

Подозреваемый во время следствия признал свою вину. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.