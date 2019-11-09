В Петрозаводске так и не исправили грамматические ошибки на памятниках

В Петрозаводске решили перебрать брусчатку у Вечного Огня, но так и не исправили ошибки на городских мемориалах.

Глядя на масштабную реконструкцию мемориального комплекса "Вечный Огонь", затеянную в Петрозаводске под первые морозы, невольно задаешься вопросом, так ли необходимо было разбирать брусчатку и снимать газон, чтобы уложить под снег новый, но уже в рулонах. Может быть, достаточно было привести в порядок Могилу Неизвестного солдата и памятные плиты расположенных по соседству с ней захоронений, а часть средств из выделенных на эти цели миллионов направить на ремонт других городских мемориалов? В частности - на исправление грамматических ошибок в надписях на этих памятниках, которые куда больше режут глаз, чем неровная брусчатка.



Самым ярким примером таких ошибок является "Аллея памяти и славы", открытая неподалёку от Вечного Огня - на улице Гоголя - весной 2015 года, накануне 70-летия Победы. Аллея стала памятником всем воинским и партизанским подразделениям, сражавшимся на Карельском фронте в годы Великой Отечественной войны. Но, видимо, городские и республиканские власти так спешили открыть мемориал к очередному юбилею Победы, что не обратили внимания на то, как высечено в камне название одного из боевых соединений Карельского фронта - Медвежьегорской оперативной группы. В слове "Медвежьегорской" на памятнике пропущен мягкий знак, и его не вставили ни при бывшем городском и республиканском руководстве, ни при нынешнем. Более того, в уходящем году Аллея памяти и славы оказалась центром торжеств по случаю 75-летия освобождения Карелии, и гостям праздника пришлось возлагать венки и цветы к мемориалу с грамматической ошибкой.



О других ляпах в мемориальных комплексах Петрозаводска читайте в статье "Память с грамматическими ошибками".