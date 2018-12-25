В Петрозаводске третьеклассникам не хватило кабинетов в школе из-за частного детсада

Учащихся 3-го класса школы №20 Петрозаводска отправляют учиться во вторую смену из-за частного детсада, занявшего кабинеты.

Родители учащихся 3-А класса школы №20 в Петрозаводске написали обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову, в котором попросили решить вопрос со второй сменой для начальных классов.

В обращении родители сообщили, что на днях их уведомили о переводе детей на обучение в 3 и 4 четвертях во вторую смену.

"Пообщавшись с директором школы, мы не получили внятного и точного ответа, приказа от администрации нет, - пишут родители, - директор школы говорит, что нет мест и свободных кабинетов для того, чтобы наш 3-А класс продолжил обучение в первую смену, как это было с начала года".

В обращении отмечается, что кабинеты начальной школы с 1-го по 4-й классы размещены на первом этаже. Вторую половину этажа занимает частный детский сад.

"На просьбу показать документы, удостоверяющие право на нахождение в школе частного детского сада, директор отказывается", - написали родители в обращении и напомнили, что, по нормам СанПиН, в общеобразовательных учреждениях учащиеся 1, 5 и выпускных классов должны учиться только в первую смену.

"Далеко не все родители готовы бесстрашно воспринимать тот факт, что ребенок, обучающийся во вторую смену, будет добираться до школы самостоятельно, а возвращаться домой из школы в темное время суток, так как сейчас зима, и день кроткий, в 16.00 уже темно", - говорится в обращении к Парфенчикову.

Родители отмечают, что в связи с переходом на вторую смену многие дети не смогут посещать кружки и секции.

"В результате школьник, обучающийся во вторую смену, лишен права выбора и не имеет возможности развиваться творчески в тех направлениях, к которым имеет склонности, способности. В нашем классе дети участвуют в соревнованиях (футбол, бальные танцы, хореография, рисование). Родители тратят деньги на обучение, форму, костюмы, холсты и т.д. не просто так", - сообщили петрозаводчане.