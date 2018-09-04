Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
07:15, 04 Сентября 2018
фото: m.1777.ru

В Петрозаводске трое хулиганов напали на прохожего и повредили его автомобиль

По теме

ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске
04.09.18 06:40
Пропавшая в Карелии семья с ребенком нашлась
03.09.18 16:47
В Карелии пропала семья с ребенком
03.09.18 16:07
Все новости
Загрузка...

Подозреваемых задержал наряд полиции, все трое оказались под арестом.

Как сообщили в петрозаводском Следственном комитете, по версии следствия, 25 августа 2018 года в ночное время трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте из хулиганских побуждений умышлено повредили автомашину, принадлежащую петрозаводчанину. Сумма ущерба составила не менее 400 000 рублей. После чего один из них, ранее судимый, избил владельца машины, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область туловища и головы. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции он публично оскорбил представителей власти при исполнении ими должностных обязанностей, высказав оскорбления грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников в присутствии посторонних граждан.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, а также оскорбление представителя власти.

Все подозреваемые были задержаны, а впоследствии арестованы судом. Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

По теме

ФОТО: Из-за пьяного водителя четыре машины разбились в Петрозаводске
04.09.18 06:40
Пропавшая в Карелии семья с ребенком нашлась
03.09.18 16:47
В Карелии пропала семья с ребенком
03.09.18 16:07
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2018, 08:05
В Петрозаводске 30 человек отравились неизвестными веществами
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске
31.08.2018, 15:11
Наркоман в Петрозаводске зверски убил двух человек
30.08.2018, 16:37
Олонецкий молококомбинат на грани закрытия?

Аналитика

03.09.2018 12:19
Политкухня
В "золотом веке" живем 11
Ради проведения пенсионной реформы на наших глазах разрушается миф о сытых и стабильных нулевых.
Тайны Сандармоха 5
31.08.2018 11:50
"Где произошла потеря ребенка?" 6
29.08.2018 16:06
Финансовая задачка: как собраться в университет
29.08.2018 10:57
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 16
27.08.2018 14:54
Вся аналитика

Чтиво

03.09.2018 15:53
Личное мнение
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 1
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему сезон охоты на мужчин никогда не кончается.
Робот – это не игрушка
28.08.2018 10:00
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

Первоклассники промаршировали по Петрозаводску
03.09.2018 15:12
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»