В Петрозаводске трое хулиганов напали на прохожего и повредили его автомобиль

Подозреваемых задержал наряд полиции, все трое оказались под арестом.

Как сообщили в петрозаводском Следственном комитете, по версии следствия, 25 августа 2018 года в ночное время трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте из хулиганских побуждений умышлено повредили автомашину, принадлежащую петрозаводчанину. Сумма ущерба составила не менее 400 000 рублей. После чего один из них, ранее судимый, избил владельца машины, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами в область туловища и головы. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции он публично оскорбил представителей власти при исполнении ими должностных обязанностей, высказав оскорбления грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников в присутствии посторонних граждан.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, а также оскорбление представителя власти.

Все подозреваемые были задержаны, а впоследствии арестованы судом. Максимальное наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.