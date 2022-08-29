В Петрозаводске троллейбус задымился после короткого замыкания

В столице Карелии потребовалась помощь спасателей для ликвидации происшествия в троллейбусе.

ЧП с троллейбусом произошло во вторник, 30 августа, в Петрозаводске на пересечении Первомайского проспекта и Заводской улицы. Информация о задымлении поступила спасателям в 19-34.

Как сообщили в МЧС «Столице на Онего», в троллейбусе был поврежден пучок силового кабеля в моторном отсеке на площади половины квадратного метра.

В троллейбусе произошло короткое замыкание без горения. При этом наблюдалось задымление. Предварительная причина происшествия – аварийный режим работы электрообрудования.

Спасатели прибыли на месте и оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске от троллейбуса отвалилось колесо и разбило витрину.