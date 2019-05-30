В Петрозаводске цены на бензин стали расти быстрее

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Цены на основные марки бензина в Петрозаводске стали расти еще быстрее в последние дни мая.
По данным Карелиястата на 27 мая, стоимость литра АИ-92 увеличилась до 41 рубля 28 копеек, что на 0,6% больше, чем неделей раньше.
АИ-95 подорожал на 0,5% - до 44 рублей 65 копеек за литр.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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