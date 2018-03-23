В Петрозаводске у мужчины арестовали автомобиль, пока он сидел в СИЗО

Сотрудники службы судебных приставов нашли и арестовали автомобиль человека, пока он находился в следственном изоляторе.

Как рассказали в республиканском УФССП, в настоящее время мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы "за множество преступлений: создание организованной преступной группировки, незаконное хранение огнестрельного оружия, изготовление и сбыт "паленой" водки".

"Данная машина подлежала изъятию и обращению на нее взыскания в счет погашения долга по исковым требованиям большого количества взыскателей: ООО "Пять озер", ООО "Главспиртпром", ООО "Парламент" и других", - отметили в ведомстве.

Давая показания сотрудникам СИЗО по поручению судебных приставов, должник не смог сообщить местонахождение своего автомобиля, поэтому машина отечественного производства была объявлена в розыск.

Вскоре выяснилось, что автомобилем пользуется знакомый должника.

"Сотрудниками отдела была спланирована оперативная комбинация, в ходе которой машину нашли, арестовали и изъяли. Сейчас она находится на штрафной автостоянке. Далее будет произведена оценка автотранспортного средства специалистом-оценщиком и последующая реализация по установленной цене. Вырученные средства пойдут в счет погашения долга взыскателю первой очереди", - заключили в УФССП.