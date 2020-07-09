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В Петрозаводске убрали одну из самых крупных стихийных свалок (ФОТО)

Новости. Общество
10:11, 10 Июля 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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В районе Сулажгорского Кирпичного Завода убрали одну из самых крупных несанкционированных свалок, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В карельской столице продолжается ликвидация стихийных свалок. С одной из самых масштабных из них, в районе Сулажгорского Кирпичного Завода, ПМУП "Автоспецтранс" вывезло три тысячи кубометров мусора. Ранее захламлённые территории расчистили в Центре, Сайнаволоке, на Ключевой, Зареке, Голиковке, Кукковке, Перевалке, Древлянке и Птицефабрике.

Также администрация Петрозаводска организовала вывоз отходов производства и потребления, собранных горожанами на субботниках в парке Каменный Бор. Общий объём мусора здесь составил 100 куб м. Автомобильные шины утилизирует подрядчик.

Администрация призывает петрозаводчан и организации ответственно относиться к чистоте и экологической безопасности города и не складировать мусор в не предназначенных для этого местах.

С мая в Петрозаводске убрали почти полсотни свалок. Общий объём мусора составил около шести тысяч кубометров. Всего в 2020 году планируется убрать более 15 тысяч куб м.

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