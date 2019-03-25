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Новости. Политика
12:20, 25 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске участники митинга КПРФ потребовали отставки президента и правительства

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В столице Карелии региональное отделение КПРФ провело митинг в защиту социально-экономических прав граждан, участники которого потребовали отставки президента и правительства и прекращение губительных антинародных реформ.

Митинг карельского отделения КПРФ прошел 23 марта в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан. В этот день на улицы российских городов одновременно вышли сотни тысяч жителей, не довольных политикой действующей власти. Не остался в стороне и Петрозаводск, хотя власти города сделали все, чтобы акция протеста не состоялась. Как рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, коммунистам по надуманным причинам отказали в согласовании митинга в центре карельской столицы и отправили на городскую окраину. Тогда организаторы приняли решение провести митинг в гайд-парке на набережной Онежского озера, и, несмотря на прохладную погоду и сильный ветер, туда пришли около двухсот человек. Акция прошла в формате свободного микрофона - возмущенные жители выступили против губительных реформ федеральных и региональных властей и вопиющей социальной несправедливости, которую уже невозможно не замечать.

На акции протеста подняли темы, которые волнуют сегодня каждую российскую семью, – безудержный рост цен и тарифов, особенно после повышения ставок НДС, которое на федеральном уровне протолкнули правительство и "Единая Россия"; обман с пенсиями после повышения пенсионного возраста – когда тысячи людей с нового года не смогли выйти на пенсию, а остальным сделали нищенскую прибавку, которую тут же съела инфляция. Говорили о недопустимости "оптимизации" социальной сферы, которая в реальности оборачивается закрытием школ и больниц на селе.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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gary
2019-03-25 14:44:50
Сейчас бы машину времени и всех этих "недовольных" отправить в 1992-94 г.г., вспомнили бы сразу что такое хорошо и что такое плохо :)
кир
2019-03-25 14:52:58
gary, прав.
zanoza
2019-03-25 13:21:06
Ну хоть кто-то в нашем сонном городе на митинг вышел!
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