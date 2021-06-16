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В Петрозаводске умер бывший руководитель карельской филармонии и ансамбля «Кантеле»

Новости. Общество
15:43, 17 Июня 2021
фото: © Минкультуры Карелии

Ушел из жизни заслуженный работник культуры Карелии Вячеслав Сеидов.

Как сообщили в Минкультуры Карелии, 16 июня на 81-м году жизни скончался Вячеслав Сергеевич Сеидов. Заслуженный работник культуры Карелии много лет руководил республиканскими учреждениями.

Окончив в Ленинграде Педагогический институт имени Герцена и одновременно факультет общественных профессий, приобретя дополнительную специальность учителя пения, Вячеслав Сеидов приехал в Петрозаводск, где поступил в музыкальное училище.

Все полученные в разных учебных заведениях знания пригодились ему, когда в 1961 году он стал директором республиканского Дома творчества, которым руководил до 1972 года. Это одна из трех основных записей в его трудовой книжке. Затем последовали 15 лет работы художественным руководителем в Карельской государственной филармонии. Ему удалось привлечь на главную музыкальную сцену многих звезд. Как худрук он организовывал выступления коллективов филармонии в районах республики, гастроли наших артистов по СССР и за рубежом, приглашал знаменитостей на петрозаводскую сцену, – Рихтера, Спивакова, Ростроповича... Как говорил сам Вячеслав Сергеевич, он создал аналог Росконцерта – Карелконцерт, включающий в себя все востребованные публикой в то время жанры: от мастеров художественного слова, эстрады, народной музыки до классики.

В 1987 году Вячеслав Сергеевич возглавил ансамбль «Кантеле». В течение 12 непростых лет, пришедшихся на перестройку и 90-е годы, он сумел сохранить прославленный творческий коллектив и вместе с тем – провести перестройку внутри коллектива сообразно требованиям времени. Несмотря на все трудности, отмечал Вячеслав Сергеевич, девяностые годы стали временем возрождающегося интереса к народной культуре. В частности, коренным образом изменился репертуар, был расширен и дополнен новыми инструментами оркестр ансамбля. Во многом деятельность Вячеслава Сеидова определила то, каким мы знаем и любим «Кантеле» сегодня.

Министерство культуры республики выражает искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Сергеевича.

Прощание с Вячеславом Сеидовым состоится в субботу, 19 июня, с 13 до 14 часов в траурном зале на улице Вольной, 4.

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