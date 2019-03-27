В Петрозаводске уничтожили грызунов

Работы по борьбе с грызунами велись в разных районах города с 18 по 22 марта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В Петрозаводске проведены дератизационные мероприятия на контейнерных площадках, придомовых территориях и в подвальных помещениях многоквартирных домов. Внимание было сосредоточено на тех местах, по которым фиксируется наибольшее количество обращений.

Проведены мероприятия более чем на 100 контейнерных площадках. К этой работе также подключилось большинство управляющих организаций.