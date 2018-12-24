В Петрозаводске уровень заболеваемости ОРВИ превысил норму почти на 14%

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 7-ми классов в школах №13, 27, 46 Петрозаводска, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 6055 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения ниже эпидемического порога на 0,4%.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 3289 случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 13,8%.

По республике в детских организованных коллективах в основном заболевания ОРВИ носят спорадический характер.

При обследовании больных ОРВИ выделены респираторные вирусы (риновирусы, вирусы парагриппа); вирусов гриппа не выделено.