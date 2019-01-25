В Петрозаводске установили "умные" фонари

Энергоэффективные светильники установлены на территории строительного техникума, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Четыре светодиодных прибора, снабженных системой автоматической регулировки светового потока (диммирования), смонтированы и подключены к электропитанию.

Как утверждают разработчики, применение новой системы позволит автономно изменять уровень освещения и энергопотребления в зависимости от времени суток, метеоусловий, наличия или отсутствия на освещаемой площадке людей.

Договоренность об экспериментальной установке автоматически диммируемой световой системы была достигнута между Администрацией Петрозаводска и компанией-разработчиком в октябре минувшего года.

Силу накала обычных ламп можно менять, снижая или увеличивая напряжение в сети. Однако светодиодные источники потребляют постоянный ток. Для возможности плавной регулировки их яркости в конструкцию приборов встраивается специальный трансформатор – диммер.