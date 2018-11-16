В Петрозаводске установят 18 остановочных павильонов

Подрядная организация приступила к изготовлению 18 остановочных павильонов, монтаж которых начнется в ближайшее время, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрацией города согласован список мест, на которых подрядчик установит новые сооружения.

Стеклянные павильоны ожидания смонтируют на остановочных пунктах: "Карельская государственная филармония", "Гостиница "Северная", "Выставочный зал", "Государственный университет", "Площадь Гагарина", "Автовокзал", "Улица Пархоменко", "Улица Ватутина".

Металлические павильоны будут смонтированы на остановках: "Улица Достоевского", "Улица Хейкконена", "Улица Хейкконена", "Комсомольский проспект", "Улица Пограничная", "Ключевское шоссе", "Улица Антонова", "Улица Вологодская", "Улица Корабелов".

На днях рабочие приступят к разбору старых остановочных конструкций на площади Гагарина и проспекте Ленина.