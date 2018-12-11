В Петрозаводске установят дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора

ООО "Автоспецтранс" и компания по приёму вторичных отходов ООО "Калипсо" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется организовать раздельный сбор отходов в столице Карелии.

Сотрудничество сторон предполагает взаимодействие в части реализации раздельного сбора ТКО на территории республики и формирование для этого необходимой инфраструктуры.

До конца декабря в Петрозаводске на 70 контейнерных площадках планируется размещение металлических накопителей для бумаги объемом 4 куба, а также для сбора ПЭТ-бутылок и стекла объемом 2 куба.

Содержимое накопителей будет вывозиться в ангар на улице Заводской на сортировочную линию. После сортировки и подготовки отходов к отправке (очистка, разделение по фракциям и прессование по кипам весом 300 кг) вторсырье планируется транспортировать за пределы Карелии на перерабатывающие предприятия.