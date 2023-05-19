В Петрозаводске установят новый памятный знак Яше Степанову

Глава Петрозаводска рассказал, каким будет памятный знак защитнику города в обновленном парке «Каменный бор».

Владимир Любарский рассказал о том, какие изменения грядут в городском парке Каменный бор возле Ключевского карьера.

«Друзья, в этом году в парке Каменный Бор появится новый памятный знак Яше Степанову. Мэрия планирует заключить договор на его установку с архитектором Александром Кимом, который разработал эскизный проект объекта. Мемориал будет представлять из себя три обработанных валуна с памятной табличкой. Возле него в той же стилистике установят скамью», — написал градоначальник на своей странице в соцсети.

По словам Любарского, памятник будет установлен до 22 сентября 2023 года.

«Установку памятника и благоустройство невозможно было провести раньше, поскольку рабочие прокладывали инженерные сети к новому детскому саду на улице Репникова. Его строительство уже завершено, проводятся пуско-наладочные работы систем инженерно-технического обеспечения. Специалисты готовят объект к предъявлению надзорным органам, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию», — объяснил Владимир Любарский.

Кроме того, по словам градоначальника, на средства субсидии будет преиведен в порядок Степановский переулок, расположенный между между детским садом и школой-интернатом № 24. Здесь появится новый асфальт и парковочное пространство.