В Петрозаводске увековечили память героя Афганской войны Андрея Цветкова

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Церемония открытия памятной доски воину, погибшему при исполнении служебного долга, состоялась 15 февраля на улице Энтузиастов, 15, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Инициатором создания памятного знака, посвященного войне в Афганистане и подвигу Андрея Цветкова, выступил молодежный центр "Смена".
Почтить память своего земляка пришли более 100 человек. На открытии мемориальной доски присутствовали представители организации "Боевое братство", ветераны афганской войны, школьники, жители микрорайона Кукковка и мама Андрея Цветкова Мария Павловна.
Участники торжественной церемонии возложили цветы к открытой мемориальной доске и почтили его подвиг минутой молчания.
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