Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
18:20, 15 Февраля 2019
фото: Сайт администрации Петрозаводска

В Петрозаводске увековечили память героя Афганской войны Андрея Цветкова

Загрузка...

Церемония открытия памятной доски воину, погибшему при исполнении служебного долга, состоялась 15 февраля на улице Энтузиастов, 15, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Инициатором создания памятного знака, посвященного войне в Афганистане и подвигу Андрея Цветкова, выступил молодежный центр "Смена". 

Почтить память своего земляка пришли более 100 человек. На открытии мемориальной доски присутствовали представители организации "Боевое братство", ветераны афганской войны, школьники, жители микрорайона Кукковка и мама Андрея Цветкова Мария Павловна.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к открытой мемориальной доске и почтили его подвиг минутой молчания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.02.2019, 14:08
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО
08.02.2019, 21:30
Блондинка устроила стриптиз на шоу "Comedy Баттл" с Павлом Волей
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
09.02.2019, 09:28
ФОТО: В Петрозаводске упавший с крыши снег разбил иномарку
11.02.2019, 11:36
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет

Аналитика

Сегодня 10:09
Обществоведение
"Китайский дракон" пришел на Север 1
Чем обернется экспансия Китая в Арктику? – этот вопрос оказался в фокусе традиционного фестиваля "Баренц-спектакль" в норвежском Киркенесе.
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 3
14.02.2019 10:42
Галикеев боится за свою жизнь 6
14.02.2019 10:33
Взятки по молодости лет 7
12.02.2019 13:57
Много удовольствия, мало пользы 16
12.02.2019 09:50
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2019 12:09
Частная жизнь
"Я хочу жить" 5
В Петрозаводске 45-летняя женщина-инвалид, прикованная к коляске, пытается сама заработать на сиделку, чтобы не оказаться в доме-интернате.
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 6
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
На старт! Внимание! Марш!
04.02.2019 09:31
архив чтиво

Медиа

Конкурс "Мисс и Миссис Великая Русь" в Петрозаводске
Сегодня 12:40
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»