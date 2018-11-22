В Петрозаводске в четверг откроется выставка поп-арта

Тиражную графику, афиши, постеры, объекты из частных собраний представят в Городском выставочном зале Петрозаводска.

Как рассказала в галерее, поп-арт обращался к образам, которые наводнили жизнь людей в середине ХХ столетия: комиксам, гамбургерам, знаменитостям, холодильникам, Кока-Коле, автомобилям… – "в общем, ко всем тем классным современным вещам, которые так усердно не хотело замечать абстрактное искусство" (Энди Уорхол).

Поп-художники, такие как Роберт Раушенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс, Энди Уорхол, Роберт Индиана, Джеймс Розенквист и другие, в известной степени, поделили между собой арт-сцену, увлекшись новыми формами, сюжетами и техниками. Все их произведения, способные стать доступными для каждого, носили массовый характер, как банка супа или бутылка колы. И именно поэтому работы, представленные на выставк, выполнены в различных техниках, каждая из которых считалась художником достойной зрителя.

Здесь и графика, и афиши, и постеры, и объекты, собранные от частных коллекционеров и галерей. В общей сложности вниманию публики будет представлено около 80 произведений: от самых популярных серий "Мэрилин" и банок супа "Кэмпбелл" Энди Уорхола до таких блистательных, но спорных современных продолжателей поп-арта, как Ричард Райан и икона стрит-арта Бэнкси.

Открытие 22 ноября в 16.00. Выставка будет работать по 13 января с 12.00 до 19.00.