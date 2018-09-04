В Петрозаводске в день знаний под машину попала девушка-подросток

В столице Карелии 3 сентября на улице Ригачина автомобиль сбил пешехода - 16-летнюю девушку.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, происшествие случилось в первый день учебы, 3 сентября в 08.45 на улице Ригачина, у дома № 52.

По информации Госавтоинспекии Петрозаводска, водитель легкового автомобиля "Москвич" совершил наезд на пешехода 2002 года рождения. Девушка переходила проезжую часть вне установленного для перехода места, не убедившись в безопасности.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травмы, девушке назначено амбулаторное лечение.