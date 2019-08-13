В парке Победы в Петрозаводске появится велодорожка

Мэрия карельской столицы сообщает, что в ближайшее время в Петрозаводске начнется модернизация велосипедной инфраструктуры.

Состоялся аукцион на выполнение работ по ремонту и развитию велопешеходной инфраструктуры столицы Карелии, информирует пресс-центр городской мэрии.

Подрядной организации, ООО "ДВМ", предстоит отремонтировать участок набережной Онежского озера между проспектами Ленина и Карла Маркса, обустроить велодорожки в парке Победы и выполнить ремонт Зеленой тропы вдоль Лососинки.

Сообщается, что велодорожки в парке Победы будут созданы с применением отсева, а при ремонте Зеленой тропы у Лососинки предполагается максимально использовать асфальтобетон. Также власти заявили о запланированном ремонте и оборудовании дренажей для недопущения разрушения покрытия.