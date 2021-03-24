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В Петрозаводске в пятницу будет облачно, но без осадков

Новости. Погода
17:00, 25 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 26 марта рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 26 марта будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью 0, -2°С, днем +4,+6°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков.

Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура ночью +1, -4°С, на севере местами до -9°С, днем потеплеет до +2, +7°С.

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