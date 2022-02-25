В Петрозаводске в субботу доноров 107 человек пришли и сдали кровь

Впервые стали донорами в эту субботу 5 человек из 107, сообщили на станции переливания крови.

Сегодня на Республиканскую станцию переливания крови пришли те, кто по каким-либо причинам не может сдать кровь в будние дни.

Как сообщается в паблике учреждения, все посетители станции сдают кровь по четко отработанной схеме. Сначала регистрируются, затем попадают в кабинет лаборанта, где сдают кровь из пальца для определения группы крови и уровня гемоглобина, далее – обследование у врача.

«Многие отмечают, что это можно назвать мини-диспансеризацией, когда не только заполняешь анкету на наличие хронических и перенесенных заболеваний, но и проходишь ряд обследований», - отметили на Станции переливания крови.

По словам врачей, тех, у кого противопоказаний не было обнаружено, оказалось 107 человек, хотя всего пришедших было 120.

«Основным временным противопоказанием для донации является низкий уровень гемоглобина», - сказали врачи-трансфузиологи.

Сотрудники станции выразили огромную благодарность всем донорам, которые находят возможность и время для такого нужного дела, за их неравнодушие для спасения жизни и здоровья пациентов.

«Так, например, сегодня свой безвозмездный и такой важный вклад был внесен многими жителями Кондопоги. Впервые стали донорами в эту субботу 5 человек. Надеемся, это не последняя их донация», - сообщатся в паблике Станции переливания крови. - Несмотря на сложное время пандемии, когда постоянные доноры вынуждены откладывать свой визит на станцию в связи с болезнью или недавно перенесенным вирусным заболеванием, призываем всех потенциальных доноров прийти и сдать кровь».

Кровь можно сдавать ежедневно с 8.00 до 14.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Следующая рабочая суббота запланирована на 26 марта.