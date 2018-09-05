В Петрозаводске вечеринка пенсионеру обошлась в 70 тысяч рублей

Вечеринка для 65-летнего петрозаводчанина завершилась потерей крупной суммы денег, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска обратился 65-летний горожанин. Он рассказал, что, проснувшись наутро после застолья, обнаружил отсутствие банковской карты. Выписка по счету показала, что за ночь с карты было списано более 70 тысяч тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили и опросили всех гостей потерпевшего. Вечеринка была продолжительная, потому хозяин несколько раз просил приятелей сходить в магазин и купить необходимое, а для оплаты покупок передавал банковскую карту и пин-код. Свидетельские показания дали основания подозревать в хищении одного из участников застолья - ранее судимого 39-летнего жителя Петрозаводска. Он сознался в содеянном и рассказал, что деньги успел потратить на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.