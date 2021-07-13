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В Петрозаводске ведётся строительство жилого дома по программе расселения

Новости. Экономика
12:00, 14 Июля 2021
фото: © «КСМ»

Компания «КСМ» рассказала о ходе строительства 43-квартирного дома на улице Белинского.

Работы на объекте начались в последние числа марта. На текущий момент коробка здания полностью смонтирована, выполнено остекление, завершаются кровельные работы. Строители занимаются устройством внутренних электрических сетей, сетей водопровода и канализации.

В ближайшую неделю на объекте начнутся отделочные работы. Дома для переселенцев вводятся в эксплуатацию с отделкой «под ключ»: обои и линолеум в комнатах, на кухне и в прихожей, плитка в санузле, межкомнатные и входные двери, вся необходимая сантехника и плита. Въезжать в квартиру можно немедленно после получения документов и ключей.

В начале августа начнётся окраска фасадов, а после того, как будут готовы внутриплощадочные сети, выполнят благоустройство территории.

Сроки строительства традиционно сжатые, в октябре текущего года дом будет введён в эксплуатацию.

Напомним, что в период с 2015 по 2019 гг. в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья компания «КСМ» построила и ввела в эксплуатацию 25 жилых домов: 14 — в Петрозаводске и 11 — в районах республики.

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